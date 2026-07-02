Delcy Rodríguez asegura que tiene un problema de salud, sin dar más detalles

"Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud", dijo la presidenta interina en una rueda de prensa en Caracas.

Sin embargo, Rodríguez añadió: "La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela, por nuestro país y por nuestro pueblo".

Rodríguez no dio más detalles del alcance de su enfermedad, que visiblemente le afecta a la voz, aunque la presidenta no mostró más señales.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. El balance dado por la presidenta esta noche elevó el número de fallecidos a 2.595 muertos y 12.400 heridos.