Desempleo UE se mantiene estable en 5,9 % en mayo, con España a la cola en segundo lugar

Entre los países de la zona euro, también se registró la misma cifra que el mes anterior, un 6,2 %. Tanto en la UE como en la eurozona, el paro descendió en un punto porcentual comparado con mayo del año anterior.

En cifras absolutas, Eurostat estimó que hay más de 13 millones de personas en situación de desempleo en la UE, lo cual representa un ligero descenso de unas 40.000 personas respecto el mes de abril y un descenso de 82.000 personas respecto al año anterior.

En la zona euro, el número de parados es de casi 11 millones de personas, 55.000 menos que en abril y 158.000 menos que en mayo de 2025.

Tras Finlandia y España, los países con la tasa de paro por encima de la media de la UE son Suecia (8,7 %), Francia (8,2 %), Grecia (8,1 %), Lituania (7 %), Luxemburgo y Dinamarca (ambos con 6,9 %), Letonia (6,5 %), Rumanía y Estonia (ambos con 6,4 %) y Bélgica (6,3 %).

Por otro lado, la tasa de desempleo de menores de 25 años en la UE subió ligeramente en mayo, del 15,1 % el mes anterior al 15,2 %, mientras que en la eurozona se mantuvo estable en el 14,7 %.

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En total, en la UE había 2,9 millones de jóvenes en paro, de los cuales 2,3 millones se encontraban en la zona del euro.

Los países con la mayor tasa de desempleo juvenil fueron Suecia (24,4 %), Finlandia (23,9 %) y España (23,7 %), mientras que aquellos con menos jóvenes en paro fueron Alemania (7 %), Austria (8 %) y República Checa (8,4 %).

En cuanto a la brecha entre hombres y mujeres, las tasas de desempleo continúan siendo más elevadas para las mujeres que para los hombres, tanto en la UE como en la zona euro.

Mientras que se registró un ligero descenso del paro en hombres de la UE respecto al mes anterior (5,7 %), la cifra de mujeres desempleadas se mantuvo estable (6,2 %).

En la eurozona, la cifra de desempleo fue del 6 % entre los hombres y 6,4 % entre las mujeres.

Entre los países con mayor brecha de género en cuanto al desempleo se encuentran Grecia (5 % hombres y 11,7 % mujeres), España (9 % hombres y 11,8 % mujeres), Dinamarca (5,8 % hombres y 8,1 % mujeres) y Lituania (8,1 % hombres y 5,9 % mujeres).