EEUU expresa su "respaldo inquebrantable" a la democracia de Bolivia con "respeto mutuo"

"Los Estados Unidos reafirman su respaldo inquebrantable a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, legítimamente electo por el pueblo boliviano", expresó el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Erik Martini, en un mensaje grabado por los 250 años de la independencia estadounidense.

Martini señaló que su país sostiene que "la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas no se negocia" y que las diferencias políticas "se resuelven con diálogo, con respeto a la ley y dentro del marco constitucional, nunca con violencia".

Asimismo, indicó que EEUU profundizará su cooperación con Bolivia "para fortalecer instituciones, generar prosperidad y proteger la seguridad" de la población de ambos países, además de impulsar el combate conjunto al narcotráfico y al crimen organizado.

"Nuestra alianza se funda en el respeto mutuo y en una convicción compartida: no hay desarrollo sin seguridad, no hay prosperidad sin democracia", añadió Martini.

Los bloqueos comenzaron el pasado 6 de mayo, liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de sectores leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia el 8 de noviembre.

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El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades; también dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

El Gobierno denunció un intento de ruptura del orden constitucional y acusó a Morales de financiar el conflicto con recursos del "narcotráfico", algo que el exgobernante negó.

En ese escenario, EEUU expresó varias veces su respaldo al Gobierno boliviano e incluso secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, afirmó que no permitirá que el Gobierno boliviano sea derrocado.

Tras siete semanas de conflicto y luego de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.