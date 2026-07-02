Ejército israelí investiga la detención, con los ojos vendados y humillado, de un gazatí

"Tras una revisión exhaustiva, se ha identificado el incidente en cuestión. El incidente no se alinea con los valores y normas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército), se está preparando una investigación y todos los implicados rendirán cuentas en función de lo que se descubra", recoge el comunicado compartido por las fuerzas armadas con EFE.

La fotografía muestra a un hombre, aparentemente con marcas de golpes, maniatado a la espalda con bridas y atado bocabajo a una camilla. Sus captores hicieron además que las cuerdas que le aprisionaban sujetaran una vara de madera y metal contra su espalda, que le recorre el cuerpo de los tobillos hasta la nuca.

"Buenos días", escribió junto al cuerpo del detenido el autor de la fotografía, publicada en la red social Instagram con una canción de fondo.

Consultado por esta agencia sobre si el individuo que aparece detenido en la imagen sigue bajo detención israelí, el Ejército rechazó dar más declaraciones.

El usuario palestino que capturó la imagen en Instagram y la difundió en redes denunciando el caso, Tamer Qaddoumi, aseguró haberla encontrado en el perfil en la red social de un soldado llamado Josef Benamou.

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EFE no pudo verificar esta información, ya que el perfil de Benamou al que se atribuyen las imágenes ya no está disponible en Instagram.

Junto a la imagen del palestino detenido, Qaddoumi compartió otra fotografía del soldado, en la que este mismo se fotografió junto a los escombros de edificios en Gaza añadiendo una localización a la imagen: Beit Hanún, la aldea palestina en el extremo noreste de la Franja, bajo dominio del Ejército israelí.