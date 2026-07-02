El empleo extranjero lleva a España a un récord de ocupación, 22,4 millones de personas

El empleo extranjero alcanzó en junio los 3.446.178 afiliados medios, 350.163 más que hace un año, y ya representan el 15,3 % del total.

"El récord coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación", destacó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

En cuanto al desempleo, el número total de personas registradas bajó en junio en 28.739 hasta los 2.29 millones, por debajo de los 2,3 por primera vez desde enero de 2008, según los datos facilitados este jueves por el Gobierno.

Respecto a junio del año pasado, el desempleo descendió en 113.981 personas, mientras que la afiliación suma 605.244.

El comercio, con 39.325 afiliados más, y la hostelería, con 37.696, fueron los principales motores del empleo en junio, el comienzo del verano en España, mientras que la educación perdió 58.287 empleos, coincidiendo con las vacaciones escolares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por sexo, la afiliación crece en 21.172 mujeres y ya superan los 10,6 millones de ocupadas.

El empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.845.862 afiliados, 107.361 más.

Respecto al desempleo, bajó más en los sectores de servicios, industria y construcción.

El desempleo femenino disminuyó en junio hasta las 1.388.309 personas, mientras que el masculino se situó en 903.673.

En cuanto a las personas menores de 25 años, el registro bajó hasta las 159.800, la cifra más baja de la serie histórica.

Por otra parte, en junio se sellaron 1.649.394 contratos, de los que el 41,46 % fueron indefinidos.