El Gobierno alemán aliviará carga fiscal de familias y aumentará el impuesto a los ricos

El pacto fue presentado en una rueda de prensa por el canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, los colíderes del Partido Socialdemócrata (SPD), Bärblel Bas y Lars Klingbeil, y el jefe de la Unión Socialcristiana (CSU), Markus Söder.

El acuerdo fue alcanzado tras una larga reunión la víspera que acabó por sorpresa con un acuerdo para la reforma del impuesto de la renta y modificaciones del mercado laboral, dos iniciativas que el jefe del Gobierno quería urgentemente presentar antes del receso veraniego y de varias elecciones regionales clave en el este del país, donde avanza cada vez más la ultraderecha.

La reforma del impuesto sobre la renta pretende aliviar la carga fiscal de los ciudadanos a partir del 1 de enero de 2027.

Según la coalición, el efecto de esta reducción se logrará mediante el aumento del mínimo exento de tributación, el incremento de la deducción fiscal por hijos, el aumento de las prestaciones por hijos, una elevación de la deducción fija para trabajadores y una suavización del segundo tramo de progresividad, acompañada de un desplazamiento hacia arriba del umbral del tipo impositivo máximo.

El SPD y la CDU y la CSU acordaron en su pacto de coalición para formar Gobierno en 2025 que el enfoque de las medidas se debía centrar en las rentas bajas y medias, y beneficiar especialmente a las familias con hijos.

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"Era especialmente importante para nosotros que se aprobara una reforma del impuesto sobre la renta, para que trabajar resulte más rentable, para que, en tiempos difíciles y agotadores, la gente tenga al final del año un poco más de dinero en el bolsillo", señaló Klingbeil, vicecanciller y ministro de Finanzas.

"Para muchos, la vida se ha encarecido, y nos centramos precisamente en ellos para aliviar su carga, sobre todo de familias con hijos, afirmó.

Según los cálculos del Gobierno, a partir de 2028, cuando las medidas entren plenamente en vigor, una familia trabajadora con dos hijos y unos ingresos imponibles conjuntos de 60.000 euros podrá ahorrar más de 600 euros al año en comparación con ahora.

Merz sostuvo que se trata de "una suma respetable teniendo en cuenta los limitados recursos de las finanzas públicas".

El volumen total de alivio fiscal de la reforma asciende a aproximadamente 10.000 millones de euros anuales, según el Ejecutivo.

El canciller subrayó que "lograr una desgravación fiscal de 10.000 millones de euros para las rentas bajas y medias supone un gran salto, sobre todo teniendo en cuenta la situación presupuestaria y la tensa situación de las finanzas públicas".

El Gobierno encabezado por Merz pretende financiar la reforma procederá principalmente de una modificación del denominado "impuesto para los ricos", aunque dividen en dos los segmentos que más ganan.

De esta forma, habrá un tipo impositivo del 45 % para ingresos imponibles a partir de 250.000 euros anuales y uno nuevo adicional del 47 % es a partir de 280.000 euros.

Desde 2007 existe el "impuesto para los ricos", un recargo fiscal de tres puntos porcentuales para los contribuyentes con mayores ingresos, de manera que el tipo impositivo máximo en el tramo superior proporcional ascendía hasta ahora al 45 %.

"Es una cuestión de justicia", opinó Klingbeil. "De este modo, las personas con mayores ingresos de este país asumirán una mayor parte de la carga fiscal", agregó.

La reforma propuesta también incluye otras medidas, como por ejemplo el aumento de la tasa fija de tributación aplicable a los empleos de baja remuneración (minijobs) del 2 % al 5 %.