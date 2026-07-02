El librero hongkonés Lam Wing-kee, quien estuvo detenido por China, fallece en Taipéi

Según una fuente anónima citada por este medio, Lam falleció alrededor de las 19:01 horas (11:01 GMT) del jueves en el Hospital Mackay de Taipéi debido al deterioro de su estado de salud, tras una recaída del cáncer que sufrió el año pasado.

Esta misma fuente añadió que el librero no tenía familia en Taiwán y que estos días varios amigos hongkoneses residentes en la isla acudieron al hospital a visitarlo.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, tachado con frecuencia de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín, expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento de Lam, cuya vida, dijo, fue "testimonio del valor de la libertad de expresión".

"La partida del señor Lam nos entristece, pero el coraje que deja no desaparecerá. Taiwán recordará que hubo un librero de Hong Kong que, del modo más sencillo y a la vez más firme, nos mostró cuán preciada es la libertad y nos recordó que la democracia necesita del esfuerzo de generación tras generación para protegerla", afirmó Lai.

Lam, exgerente de Causeway Bay Books, librería especializada en títulos críticos con los líderes chinos, fue uno de los cinco libreros de Hong Kong que desaparecieron misteriosamente a finales de 2025 y reaparecieron meses después en custodia china, detenidos por supuestamente vender "libros prohibidos" en el continente.

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Cuando fue liberado en junio de 2026, Lam declaró que había sido secuestrado y vendado en la frontera y que, posteriormente, lo mantuvieron en régimen de aislamiento, lo interrogaron en repetidas ocasiones, lo obligaron a hacer confesiones televisadas y le negaron el acceso a su familia y a un abogado.

El librero optó por huir a Taiwán en 2019 después de que el Gobierno de Hong Kong propusiera un proyecto de ley de extradición que, finalmente, fue retirado.

Lam decidió no regresar a la excolonia británica tras la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 y reabrió ese mismo año Causeway Bay Books en la capital taiwanesa.