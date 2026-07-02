El Reino Unido se disculpa por más de 180.000 adopciones forzadas entre 1949 y 1976

Starmer intervino ante el Parlamento tras recibir en su despacho de Downing Street a algunas de las mujeres afectadas, que durante años hicieron campaña para que se reconociera su caso y recibir una disculpa pública.

El líder laborista, que será sustituido próximamente tras anunciar su dimisión la pasada semana, dijo que haber forzado a aquellas madres en casas de acogida a dar a sus hijos en adopción "es una mancha en nuestra historia".

Se disculpó por el trauma infligido y subrayó que la vergüenza que la sociedad les hizo sentir por sus embarazos fuera del matrimonio "nunca fue de ellas", sino de las instituciones, que fracasaron en su labor de cuidado en esos años de posguerra.

"Muchas madres, jóvenes, vulnerables y sin apoyo, fueron coaccionadas, intimidadas o inducidas a creer que no tenían otra opción que dejar que les arrebataran a sus hijos. Qué terrible fue hacerles eso", afirmó Starmer.

"No fueron actos aislados ni accidentales, sino prácticas arraigadas en sistemas que abarcaban las autoridades locales, instituciones benéficas y religiosas, y los servicios sanitarios y sociales", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro señaló que muchos de los individuos y familias afectados por las adopciones forzadas "sufrieron además una injusticia adicional", ya que, debido a restricciones legales y burocráticas, tuvieron que "luchar por el derecho humano fundamental a conocer su propia historia".

Como parte de las medidas para corregir los errores del pasado, el Gobierno pondrá en marcha un portal nacional para facilitar el acceso a los registros de adopción y ampliará los servicios de apoyo a las personas afectadas.

La disculpa oficial del Ejecutivo se suma a las emitidas anteriormente por los Parlamentos regionales de Escocia y Gales, mientras que está pendiente otra en Irlanda del Norte.

El pasado 18 de junio, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, máxima autoridad de la Iglesia anglicana, se disculpó también por el papel de las instituciones religiosas en las adopciones forzadas y lamentó "el dolor, el trauma y el estigma" causado a las mujeres y sus hijos.

La Iglesia católica de Inglaterra y Gales, que es minoritaria en el Reino Unido, se disculpó también por su parte en 2016 por su responsabilidad en los hechos.