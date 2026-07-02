El "timbre" para abrir compuertas a los peces en Países Bajos que engancha al mundo

La iniciativa se conoce como Visdeurbel, literalmente "timbre para peces", un proyecto nacido en 2021 que ha convertido una sencilla idea para proteger la biodiversidad en un fenómeno seguido por millones de personas dentro y fuera de Países Bajos.

La cámara está instalada en la esclusa de Weerdsluis, en el centro histórico de Utrecht, donde cada primavera numerosos peces quedan retenidos mientras intentan cruzar el río Kromme Rijn para llegar a las zonas donde se reproducen.

Como en esa época del año apenas circulan embarcaciones, las compuertas permanecen cerradas durante periodos largos y los peces pueden pasar horas, e incluso días, esperando para continuar su recorrido.

Para evitarlo, el ecólogo neerlandés Mark van Heukelum ideó un sistema tan simple como eficaz: una cámara transmite en directo lo que ocurre bajo el agua y cualquier persona puede colaborar desde cualquier lugar del mundo.

Cuando los espectadores detectan peces esperando frente a la esclusa, pulsan un botón que registra una captura de pantalla; los ecólogos revisan esas imágenes y si observan una concentración suficiente de peces, avisan al servicio encargado de abrir la esclusa para que les permita el paso.

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El sistema no depende exclusivamente de esos avisos -la esclusa también se abre varias veces por semana de forma habitual-, pero ha conseguido transformar una medida de conservación de la naturaleza en una experiencia colectiva que millones de personas siguen casi como si fuera una retransmisión deportiva.

La temporada de este año, que concluyó el 1 de julio con el apagado de la cámara hasta la próxima primavera, volvió a confirmar el éxito de la iniciativa.

La retransmisión acumuló alrededor de 12 millones de visitas a la página web y cerca de 900.000 espectadores únicos, mientras los usuarios pulsaron el "timbre" unas 220.000 veces para facilitar el paso de miles de peces, según detalló el Ayuntamiento de Utrecht.

El proyecto también ha servido para conocer mejor la biodiversidad de los canales de Utrecht: esta temporada se observaron 12 especies distintas, entre ellas la rara lisa de labios finos y el pez áspid, detectado conscientemente por primera vez, e incluso podría haberse avistado un carpín de Prusia, una especie muy poco frecuente.

La perca fue la protagonista de la temporada, por el alto número de ejemplares y por su tamaño, gracias a una mejora en la calidad del agua y unas condiciones favorables.

El interés por el Visdeurbel ya hace tiempo que excedió las fronteras neerlandesas y este año, Estados Unidos volvió a ser el país desde el que más personas siguieron la retransmisión, por delante de Países Bajos y Alemania, mientras que decenas de miles de espectadores también se conectaron desde Polonia.

El proyecto ha atraído además a equipos de documentales internacionales interesados en explicar cómo una pequeña iniciativa local ha acabado convirtiéndose en un fenómeno global.

Uno de los momentos que disparó su popularidad llegó el año pasado, cuando el humorista británico John Oliver dedicó más de diez minutos de su programa estadounidense Last Week Tonight al proyecto.

Entre bromas sobre la escasa "acción" de la cámara submarina, encargó incluso al cantante de R&B Mario interpretar una canción para animar un ambiente romántico entre los peces y creó una página web alternativa desde la que también podía pulsarse el famoso timbre.

Para Van Heukelum, aquella emisión fue tan surrealista como emocionante: "Si hace cinco años alguien me hubiera dicho que un cantante de R&B interpretaría una canción de amor dedicada a unos peces en la televisión estadounidense, lo habría tomado por loco", recordó después.

En Utrecht, el Visdeurbel también sirve como material educativo, mientras una perca hinchable de siete metros, Barry de Baars, promueve cada temporada la importancia del agua limpia y la migración de los peces.La cámara estará apagada los próximos meses mientras los investigadores analizan los datos recogidos esta temporada, pero volverá a encenderse el 1 de marzo de 2027.