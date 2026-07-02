El venezolano rescatado tras ocho días está en observación en una clínica de Caracas

De acuerdo al personal del Hospital de Clínicas Caracas, donde se encuentra ingresado Gil, la tomografía arrojó una luxación de clavícula izquierda, pequeñas bandas de atelectasia, hematoma subgaleal parietal izquierdo, leve sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

Igualmente, dijo que por protocolo y para su observación, Gil está en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero que se encuentra en buen estado y consciente.

Sobre las 10:00 hora local (14:00 GMT) llegó al centro asistencial, en el oeste de Caracas.

Gil fue rescatado la mañana de este jueves tras ocho días bajo los escombros de un edificio del estado La Guaira (norte del país, aledaño a Caraca) y una operación de salvamento de casi 72 horas.

El hombre había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

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El rescate comenzó a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y desde entonces un grupo de 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

Un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica explicó a EFE que el vigilante se encontraba en un "paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima".

El último balance oficial del doble terremoto cifra en 2.295 los fallecidos y en 11.267 los heridos.

Según datos de la ONU, se trata del decimotercer rescate con vida realizado por los equipos internacionales desplegados en Venezuela desde los terremotos.