Flagelan en público a una joven pareja en Indonesia por besarse en un vídeo en TikTok

Un tribunal islámico ordenó hoy que ambos, de 22 y 25 años, fueran azotados con una vara de ratán una veintena de veces en un acto público, al que los acusados acudieron vestidos con una túnica blanca, según las fotografías de la audiencia.

"El acusado varón participó en actos íntimos como besarse y acariciarse con una mujer que no era su esposa, con el consentimiento de ambas partes", apunta la sentencia del Tribunal de Sharia de Banda Aceh, que asegura que el vídeo se publicó en febrero en una retransmisión en directo por la red social TikTok.

El vídeo se volvió viral y propició denuncias ante las autoridades locales, quienes arrestaron a la pareja en abril.

En la audiencia de hoy otras cuatro personas fueron condenadas a castigos corporales por delitos estipulados en la 'sharia'.

La ley islámica de Aceh permite hasta 100 latigazos por adulterio y relaciones homosexuales, y castiga las apuestas, vestimenta ajustada en mujeres o que los hombres falten a la oración del viernes, entre otros.

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Aceh es la única provincia de Indonesia, el país con mayor número de musulmanes del mundo, que aplica la ley islámica desde que el Gobierno central otorgó a la provincia el derecho a hacerlo en 2006, como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra separatista.

En 2015, Aceh amplió la ley para que se aplicara asimismo a los no musulmanes, que representan aproximadamente el 1% de la población de la provincia.