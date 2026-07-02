Hong Kong retira un vídeo antidrogas creado con IA tras críticas por banalizar su consumo

El anuncio, publicado el pasado viernes y titulado 'Obsesión: la trampa azucarada', mostraba a cuatro cantantes virtuales de estética K-pop bautizadas como Weedy, Icy, Coke y Little E, denominaciones que aludían respectivamente al cannabis, la metanfetamina, la cocaína y el etomidato, un anestésico cuyo uso recreativo genera creciente alarma gubernamental.

Durante el metraje, las protagonistas ejecutaban coreografías mientras narraban los presuntos efectos de dichos narcóticos mediante expresiones percibidas como una apología a la adicción. Menciones a disipar angustias con una "calada romántica" o a vivir sensaciones límite desencadenaron un inmediato aluvión de reproches y sátiras.

Frente al clamor popular, la agencia retiró inicialmente la publicación original para emitir luego un montaje rectificado en el que las ídolos virtuales envejecían prematuramente tras las rejas, concluyendo el clip con una severa advertencia sobre los estragos irreversibles de estas sustancias.

No obstante, esta segunda versión también acabó siendo eliminada. La entidad penitenciaria emitió disculpas formales, comprometiéndose a auditar sus protocolos internos para garantizar que futuras comunicaciones preventivas resulten "inequívocas y certeras", además de acordes con la sensibilidad ciudadana.

Este tropiezo institucional resulta particularmente incómodo al coincidir con una gran campaña antinarcóticos desplegada este año por el Buró de Seguridad y la División de Estupefacientes.

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En marzo, el Ejecutivo impulsó una ambiciosa ofensiva propagandística bajo consignas como 'Etomidato: ni una vez, nunca' y 'Mantengámonos firmes. Digamos no a las drogas', lemas que inundaron intercambiadores de transporte, cines, recintos escolares, complejos residenciales y entornos digitales.

La estrategia busca frenar el consumo de etomidato entre la juventud, un compuesto que la policía asocia con tácticas de reclutamiento virtual, advirtiendo sobre su toxicidad.

Semejante despliegue se complementó con inserciones publicitarias en medios, talleres pedagógicos en centros comerciales, líneas telefónicas para denuncias anónimas y eventos comunitarios enfocados en fomentar hábitos de vida saludables.

No es el primer desliz comunicativo de esta índole en la metrópolis asiática. Recientemente un cartel emplazado en la estación de Tsim Sha Tsui cobró notoriedad, ya que debido a su disposición cilíndrica sobre un pilar, la perspectiva visual sugería el imperativo "tomad drogas", dinamitando el propósito original.

Previamente, otra iniciativa policial recibió críticas por emplear el eslogan "Solo se vive una vez", frase popularmente vinculada a comportamientos temerarios antes que a mensajes de contención o prudencia.

El marco penal hongkonés sanciona el contrabando o la manufactura clandestina de sustancias ilícitas con cadena perpetua y sanciones económicas de hasta 5 millones de dólares locales (unos 637.000 dólares estadounidenses o 560.000 euros).

Por su parte, la tenencia o consumo puede conllevar penas máximas de siete años de prisión y multas de un millón de dólares hongkoneses (unos 127.485 dólares estadounidenses, 111.996 euros).