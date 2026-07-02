Justicia peruana anula absolución de Vladimiro Montesino por asesinato de sindicalista

El juzgado detectó "errores críticos" en la resolución que libró a Montesinos y al resto de acusados de todos los cargos al no encontrar evidencias suficientes que los relacionara con el homicidio calificado, cometido bajo el contexto de lesa humanidad.

"Declarar nula la sentencia del 31 de octubre de 2023 emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria que por mayoría absolvió a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, Julio Salazar, Juan Rivero y Federico Navarro como autores mediatos", reza el documento, difundido este jueves en medios locales.

Dicha sentencia de 2023 también absolvió a Santiago Enrique Martin, Julio Chuqui, Jesús Antonio Sosa, Nelson Rogelio Carbajal y Wilmer Yarlequé como presuntos autores directos del delito.

Los jueces señalaron, en esa oportunidad y en una resolución mayoritaria, que no estaba plenamente demostrado que los acusados tuvieran dominio de una organización jerárquicamente estructurada en una cadena de mando, donde los primeros hubieran tenido a cargo la organización y los segundos la ejecución del ataque a Huilca y que además no existía motivación para que Fujimori acabara con la vida del sindicalista.

Así mismo, los magistrados señalaron entonces que el grupo Colina acabó su funcionamiento en noviembre de 1992 y, por tanto, "no podrían ser responsables porque Huilca fue asesinado en diciembre de 1992".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó hoy un nuevo juicio contra los acusados a cargo de un Colegiado Superior distinto al que dictó la pasada sentencia.

Los togados argumentan que el Grupo Colina si siguió efectuando operaciones más allá de noviembre de 1992, como el asesinato de la agente de inteligencia Mariella Barreto, cometido en 1993.

Igualmente, los jurisconsultos cuestionan que los magistrados delimitaran la actuación del Grupo Colina a la eliminación de terroristas, cuando existen sentencias previas que confirma que también asesinaron a personas incómodas al régimen de Fujimori.

Huilca era secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor conglomerado de gremios sindicales del país, al inicio del Gobierno de Fujimori, cuando el país afrontaba una serie de medidas económicas para salir de la hiperinflación y se sucedían las protestas en las calles.

Tras la absolución de 2023, la familia del dirigente sindical anunció que iba a acudir a instancias superiores para buscar justicia, según informó su hija Indira Huilca, quien fue elegida en las más recientes elecciones como congresista por el partido de centroizquierda Ahora Nación.

Montesinos, de 81 años, está recluido en el penal Ancón (Lima) y el 20 de marzo del presente año recibió otra condena por veinte años de prisión por el homicidio de la periodista Melissa Alfaro en 1991, que se suma a otras penas por delitos de homicidio calificado, desaparición forzada, corrupción y colusión, entre otros cargos.