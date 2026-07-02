Kallas propondrá más sanciones a empresas que apoyan a Rusia tras nuevo ataque a Kiev

"Hoy propondré sancionar a más entidades que apoyan al complejo militar-industrial ruso en respuesta a los ataques. Cuanto más ataque Moscú a la población civil, más sanciones habrá que imponer", indicó Kallas a través de redes sociales.

Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según la Fuerza Aérea ucraniana, y causó 13 muertos en la capital.

"Las meras palabras de condena no detendrán los ataques contra Kiev. Solo el apoyo militar sostenido a Ucrania y una mayor presión sobre Moscú pueden lograrlo", zanjó la ex primera ministra estonia.

Kallas recordó que, esta semana, la UE ha comenzado a desembolsar 6.000 millones de euros del préstamo de apoyo de hasta 90.000 millones para Ucrania, centrados en reforzar las defensas de Kiev.

"Seguiremos aumentando el coste hasta que Rusia comprenda que no puede ganar", concluyó.

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La jefa de la diplomacia comunitaria también confirmó que todo el personal de la UE en Kiev se encuentra a salvo.

"Estoy profundamente agradecida a nuestros colegas sobre el terreno, que continúan su labor con valentía y dedicación en las circunstancias más difíciles", afirmó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, urgió el miércoles desde Dublín a la Unión Europea a adoptar más sanciones a Rusia para forzar a Moscú a poner fin a la guerra.

Zelenski participó en los actos de inauguración del semestre de presidencia irlandesa junto a miembros del Gobierno del país y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Urgió a la UE a adoptar nuevas sanciones tanto contra la flota fantasma rusa como contra las "herramientas de las que depende (el presidente ruso, Vladímir) Putin para mantener la guerra en marcha", lo que, dijo, "incluye a empresas en países europeos cuyo único foco es trabajar para Rusia".

"Desafortunadamente hay empresas en Europa que son propiedad o están efectivamente controladas por Rusia y sus oligarcas sancionados", dijo Zelenski en Irlanda, país al que se ha señalado por tener en su territorio una fábrica de alúmina que estaría suministrando este material a Moscú.

Preguntado al respecto, el primer ministro irlandés dijo que su país está llevando a cabo una investigación para "establecer todos los hechos" sobre esta cuestión, que luego abordará con la Comisión Europea.

El pasado 9 de junio, la Comisión Europea presentó el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, o la prohibición de la entrada en la Unión Europea de excombatientes prorrusos.