Kirguistán solicita ayuda para el suministro de combustible en plena crisis en Rusia

"Los esfuerzos para garantizar que el país cuente con suficientes recursos de combustible, así como con un suministro ininterrumpido, continúan según lo previsto. La situación está bajo constante vigilancia por parte de los organismos gubernamentales", reza una nota publicada en la web del Ministerio de Energía kirguiso.

Las autoridades advierten que la república centroasiática importa la mayoría de sus combustibles.

"Por lo tanto, los cambios en el mercado energético mundial, incluidas las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, los riesgos en la logística internacional y el aumento de los precios mundiales del petróleo, están afectando al mercado interno del país, al igual que a los mercados de muchos otros países", explican.

Según medios internacionales, el 90 % de los suministros de hidrocarburos de Kirguistán provienen de Rusia, donde actualmente existe una crisis de falta de combustible en casi todo el país debido a los constantes ataques ucranianos contra la industria petrolera y la infraestructura logística.

De este modo, las regiones rusas ponen todo tipo de restricciones para la venta de gasolina y diésel en las estaciones de servicio, lo que ya se reflejó en un aumento de precios de los constes de transporte de mercancías.

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Esta semana el Kremlin admitió estar considerando la importación de combustible debido a la crisis, que según las autoridades se debe a un aumento repentino de la demanda. Así, tal y como publicó ayer Reuters, Moscú habría comenzado a comprar gasolina a Nueva Delhi, su principal importador de crudo.