La Bolsa de París sube el 0,84 % por perspectiva de un aplazamiento de la subida de tasas

La plaza francesa terminó la sesión en 8.474,86 puntos, con 25 valores en verde y 5, en rojo.
La siderúrgica ArcelorMittal encabezó las ganancias, con un 6,34 %, impulsado por la decisión de la Comisión Europea (CE), que aplica desde el miércoles la medida de elevar al 50 % los aranceles sobre las importaciones de acero que superen las cuotas permitidas.
ArcelorMittal fue secundado por la firma de tecnologías de defensa Thales, con una mejora del 4,80 %; y por el grupo de lujo LVMH, que subió el 3,52 %.
En cambio, impidieron mayores subidas la empresa de componentes electrónicos Legrand (-2,69 %) y el fabricante automovilístico Renault (-1,29 %).