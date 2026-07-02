La Bolsa de São Paulo sube un 0,64 % impulsada por los datos de empleo en EE.UU.

Los operadores se mostraron optimistas luego de conocer los datos del informe de empleo en EE. UU., que resultaron peor de lo esperado y alejaron la posibilidad de una subida en las tasas de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal (Fed).

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 172.787 puntos luego de dos jornadas consecutivas en rojo.

Las ganancias de la jornada estuvieron lideradas por los papeles de la cadena de supermercados Pão de Açúcar, que se valorizaron un 4,37 %, junto con los de la compañía de infraestructura Ecorodovias, que se apreciaron un 2,75 %.

En el lado opuesto se ubicaron las acciones de la gigante cárnica Marfrig, que retrocedieron un 4,78 %, seguidas de las de la operadora de turismo CVC (-4,38 %).

En el mercado de divisas, el real se mantuvo prácticamente estable con una leve apreciación de un 0,03 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,207 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

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El volumen negociado en la jornada superó los 19.417 millones de reales (unos 3.734 millones de dólares o 3.291 millones de euros), en más de 3,0 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.