La Bolsa de Seúl cae un 2,21 % a la apertura por la bajada de tecnológicas en Wall Street

En la primera media hora de las negociaciones, el indicador bajaba 169,38 puntos, hasta los 7478,71 enteros. El Kospi se desplomó un 7,89 % la sesión previa.

Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, bajaba un 3,86 %, o 33,49 puntos, hasta las 833,23 unidades.

Las caídas en el parqué surcoreano se producen en un contexto de declive en el Nasdaq estadounidense, índice con un gran componente tecnológico que se vio arrastrado de nuevo la víspera por las acciones de las fabricantes de chips.

En el sector de chips surcoreano, SK hynix bajaba un 1,46 % a la apertura tras haber registrado unas pérdidas considerables la víspera del 14,57 %. Samsung Electronics, sin embargo, subía un 1,92 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba un 3,63 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con un 0,34 %. La energética Doosan Enerbility se desplomaba un 6,28 %, y el principal fabricante de baterías, LG Energy Solution, bajaba un 2,4 %.

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Las pérdidas se extendieron también en el sector de la construcción naval, con HD Hyundai Heavy cayendo un 3,73 % y Hanwha Ocean un 4,69 %.