La brasileña Embraer aumenta en un 20 % la entrega de aeronaves en el primer semestre

En el segundo trimestre, la compañía entregó 65 aeronaves, un aumento del 48 % frente al trimestre anterior, con lo que alcanzó su mejor desempeño en 16 años.

En el comparativo interanual, el aumento de las entregas de Embraer en el segundo trimestre fue del 7 %.

Según el comunicado divulgado por la fabricante brasileña, el resultado fue impulsado por el "progreso continuo de las iniciativas de la compañía para estabilizar la producción".

En el segmento de aviación comercial, se entregaron 20 aviones en el segundo trimestre, incluidos seis del modelo E195-E2, la mayor aeronave de Embraer en producción.

El volumen duplicó las entregas del primer trimestre y superó en un 5 % las del segundo trimestre de 2025.

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En cuanto al área de aviación ejecutiva fueron entregadas 45 aeronaves entre abril y junio, un alza del 55 % respecto al trimestre anterior y del 18 % frente al mismo período del año pasado.

En cuanto al segmento de defensa, la compañía informó que no hubo entregas en el segundo trimestre.

Embraer entregó en el primer trimestre del año 44 aeronaves, un número en un 47 % superior a las 30 recibidas por sus clientes en el mismo período de 2025.

Para este año, la fabricante brasileña proyecta que entregará entre 80 y 85 aviones comerciales, por encima de las 78 unidades de 2025 (+6 %), así como entre 160 y 170 aeronaves ejecutivas, frente a las 155 del año pasado (igualmente un aumento del 6 %).