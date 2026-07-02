La India y Japón sellan su primer acuerdo militar conjunto con China de fondo

"Hoy hemos firmado el acuerdo para el primer proyecto de codesarrollo entre la India y Japón. A partir de ahora, desarrollaremos juntos tecnologías de defensa que fortalecerán la paz regional, la seguridad marítima y el orden basado en normas", dijo Modi durante una rueda de prensa tras su reunión con Takaichi en Nueva Delhi.

El núcleo del pacto da luz verde a la fabricación en la India del sistema UNICORN, también conocido como Nora-50, una tecnología japonesa vinculada a radares navales que será transferida para su producción por empresas estatales indias.

La visita de Takaichi al subcontinente, la primera desde que asumió el cargo, se ha centrado en la cooperación en seguridad, comercio, recursos estratégicos y cadenas de suministro, en medio de la preocupación compartida por la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico.

"La expansión de la cooperación en seguridad marítima es especialmente importante para la paz y la estabilidad de la región. Intensificaremos los ejercicios en el océano Índico y fortaleceremos la cooperación en equipamiento bajo el marco Make in India", declaró la líder japonesa, en referencia a la iniciativa económica estrella de Modi para fabricar en suelo indio.

Tokio y Nueva Delhi ya mantenían una asociación de seguridad marítima, con maniobras conjuntas y un pacto de acceso recíproco a bases navales firmado en 2020, pero hasta ahora sus respectivas políticas de defensa habían limitado este tipo de proyectos industriales.

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La India exige que sus grandes acuerdos de defensa incluyan transferencia tecnológica y fabricación local, mientras Japón ha restringido históricamente la exportación de material y tecnología militar a terceros países.

La firma del acuerdo coincide con el anuncio de la reactivación del diálogo de defensa "2+2", entre los ministros de Exteriores y Defensa de ambos países, antes de que termine el año.

El acercamiento se produce en un momento de tensión con Pekín por los recientes controles de exportación impuestos por China a entidades tecnológicas japonesas.

Tras la reunión, ambos líderes anunciaron además el objetivo de movilizar 10 billones de yenes de inversión japonesa, equivalentes a unos 62.000 millones de dólares, hacia la India en los próximos diez años, así como duplicar el número de empresas japonesas en territorio indio.

Nueva Delhi y Tokio buscan también reforzar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos, sectores en los que ambos países tratan de reducir su dependencia de China.