La justicia turca fija tres juicios en el mismo día al alcalde encarcelado de Estambul

Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019 y principal figura de la oposición socialdemócrata de Turquía, designado candidato presidencial, fue detenido y enviado a prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción en marzo de 2025, pero tiene abiertos otros cuatro juicios por supuesto espionaje, falsedad documental e insultos.

Tendrá que comparecer el día 6 tanto en el juicio en el que se le acusa de haber vendido datos de los habitantes de Estambul a un servicio secreto extranjero que la acusación no especifica como en el de supuesta falsedad documental en el diploma universitario que obtuvo en 1994, informó el diario turco 'Oksijen'.

Hoy, el juez que juzga a Imamoglu y a otros 400 acusados por supuesta corrupción y sobornos en la municipalidad, fijó la próxima comparecencia del alcalde y su alegato de defensa para ese mismo lunes, para poder terminar la primera fase del juicio el día 9, según precisó.

Imamoglu protestó contra la decisión y exigió variar el orden de los alegatos de los acusados, preguntando irónicamente qué ocurre el 9 de julio para que se deba terminar con tanta prontitud un juicio por el que casi un centenar de acusados lleva más de un año en prisión preventiva.

Ante la tensión generalizada por las respuestas del alcalde, sus abogados y simpatizantes, el juez ordenó la expulsión tanto de Imamoglu como de dos diputados socialdemócratas que observaban el juicio y también le pidieron al juez reconsiderar la decisión.

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La oposición socialdemócrata de Turquía considera que todas las acusaciones contra Imamoglu y sus colaboradores son maniobras judiciales instigadas desde el Gobierno para erosionar su figura e imposibilitar una hipotética candidatura como rival del actual presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.