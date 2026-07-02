La recaudación tributaria en Paraguay creció el 1,8 % en el primer semestre de 2026

Según un comunicado, la Dnit recaudó en el primer semestre 383.141 millones de guaraníes (unos 63 millones de dólares) más que el mismo lapso del año pasado, cuando ingresaron a las arcas del Estado 21.347.905 millones de guaraníes (3.511 millones de dólares).

Del 1 de enero al 31 de junio del año en curso, la agencia tributaria recaudó 14.020.822 millones de guaraníes (2.306 millones de dólares) en impuestos internos, el 11,1 % más que en el mismo periodo de 2025.

No obstante, la Dirección registró una disminución acumulada del 11,6 % en los impuestos aduaneros entre enero y junio, cuando ingresaron 7.710.224 millones de guaraníes (1.268 millones de dólares), frente a los 8.724.481 millones de guaraníes (1.434 millones de dólares) del primer semestre de 2025.

La Dnit atribuyó la caída de los impuestos aduaneros a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense, que fue del 21,9 % en junio.

Al cierre del sexto mes de 2026, ingresaron a la Dnit 2.988.126 millones de guaraníes (491,3 millones de dólares), una caída del 5,9 %, equivalente a 30,8 millones de dólares menos que lo recaudado en junio de 2025.

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En concepto de impuestos internos, la entidad recibió en junio 1.703.468 millones de guaraníes (280 millones de dólares), el 6,1 % más que el año pasado.

Al contrario, los impuestos aduaneros disminuyeron el 18,2 % en junio pasado, cuando se recaudaron 1.284.658 millones de guaraníes (211 millones de dólares), frente a los 1.569.956 millones de guaraníes (258 millones de dólares) de junio de 2025.

En marzo pasado, el Gobierno paraguayo anunció que aplicaría una "economía de guerra" en la parte fiscal por la caída de los ingresos en la recaudación tributaria, al tiempo que llamó a las instituciones del Estado a "apretarse los cinturones".

El Presupuesto General de Gastos de la Nación de 2026, estimado en 149,7 billones de guaraníes (unos 18.995 millones de dólares), estableció un aumento de la recaudación de un 8 %.