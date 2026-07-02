Las ventas de vehículos crecieron un 18,5 % en el primer semestre de 2026 en Brasil

Mientras que las ventas de automóviles saltaron un 23,7 %, hasta 1,09 millones de unidades en los seis primeros meses, las de comerciales ligeros tan solo crecieron un 7,7 %, hasta 272.663 unidades, y las de camiones y autobuses retrocedieron un 9 %, hasta 61.020.

El buen resultado del primer semestre obligó a la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave) a mejorar su proyección para las ventas este año en el sexto mayor mercado automotor del mundo.

La previsión de crecimiento de las ventas de vehículos en Brasil en 2026 fue elevada desde el 3,02 % proyectado a comienzos del año hasta el 7,9 % en el nuevo cálculo, lo que indica que el país concluirá 2026 con 2,9 millones de unidades comercializadas.

"Registramos un crecimiento mayor al esperado en el primer semestre, por encima de nuestras previsiones iniciales, y por eso doblamos la tasa de aumento proyectada", admitió el presidente de Fenabrave, Arcélio Junior.

De cumplirse la previsión, la venta de vehículos nuevos en Brasil en 2026 será la mayor para un año desde 2014, cuando fueron comercializados 3,5 millones de unidades, aunque aún estará lejos del récord alcanzado en 2012 (3,8 millones).

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El dirigente de la patronal atribuyó el fuerte aumento de las ventas de automóviles particulares al programa de incentivo puesto en marcha por el Gobierno y que redujo los impuestos sobre los vehículos más ligeros y sustentables, precisamente los más baratos.

Para el aumento de las ventas, según Fenabrave, también contribuyeron la reducción de los precios provocada por una mayor competición gracias a la entrada de nuevas marcas en el país y el crecimiento del número de concesionarias, que ahora suman 8.401.

Las empresas chinas que comenzaron tanto a fabricar como a vender automóviles en Brasil abrieron unas 200 concesionarias en el último año.

Arcelio Junior agregó que ello permitió que las ventas de automóviles eléctricos, principalmente chinos, fueran las que más crecieran en el primer semestre, con un salto del 196,3 %.

Además de los 90.178 automóviles eléctricos vendidos en el primer semestre, un récord y casi el triple que los 30.327 comercializados en el mismo período del año pasado, también fueron vendidos en Brasil en los seis primeros meses del año 152.491 automóviles híbridos, lo que equivale a un aumento del 84,8 %.

El fuerte aumento de la venta de eléctricos permitió que la china BYD saltara en el primer semestre al cuarto lugar en la lista de marcas con mayor participación en el mercado brasileño, con el 9,08 %, aún lejos de Volkswagen (18,4 %) y de Fiat (13,1 %), pero amenazando el tercer lugar de GM (10,8 %).

La BYD ya cuenta con dos modelos entre los diez más vendidos en Brasil, con el Dolphin Mini en octavo lugar (35.669 unidades vendidas en el primer semestre) y el Song en décimo lugar (31.524).