Los heridos del ataque paquistaní en Afganistán se enfrentan ahora a la escasez médica

Los supervivientes y sus familiares declararon a EFE que la escasez de médicos y de medicamentos esenciales en el hospital del distrito de Samkani, la zona más afectada, combinada con la falta de ingresos, ha dejado a muchas familias dependiendo de la escasa ayuda externa internacional.

Algunos heridos han sido trasladados desde el hospital del distrito al hospital provincial de Paktia, mientras que otros han sido evacuados a un hospital en Kabul, la capital afgana.

"No hay suficientes médicos ni medicamentos adecuados para los heridos aquí en el distrito", declaró a EFE este jueves Azim Khan, familiar de tres heridos en los ataques.

"No puedo atender adecuadamente a los pacientes. La situación financiera de mi familia es muy difícil. Estoy completamente desbordado, viajando constantemente entre el hospital provincial y el hospital del distrito para cuidar de ellos", agregó.

Azim se quejó de la insuficiencia de los servicios médicos a pesar de reconocer el renombre del centro. "Aunque este (el hospital del distrito de Samkani) es un hospital establecido y bueno, todavía no hay suficientes médicos ni medicamentos aquí, y los heridos no están recibiendo el tratamiento adecuado", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Waliullah Madakhil, cuyos dos hijos resultaron heridos en los bombardeos, afirmó que el ataque ha privado a su familia de su única fuente de ingresos.

"Toda la responsabilidad de mantener a la familia recaía en mis hijos. Trabajaban como jornaleros. Ahora, no solo se han detenido nuestros ingresos diarios, sino que nuestros gastos han aumentado. Soy un anciano y ya no puedo trabajar. Toda la familia se enfrenta a severas dificultades económicas", relató a EFE.

Añadió que la pobreza está generalizada entre las familias de los heridos en los ataques. "Aquí hay muy pocas oportunidades de empleo. La mayoría de las familias de los heridos son pobres y no pueden permitirse una vivienda adecuada, medicinas ni tratamiento médico", afirmó.

Las víctimas piden ayuda urgente a las autoridades talibanas y a las organizaciones internacionales para los suministros más básicos, como los alimentos.

"A decir verdad, estamos luchando incluso para encontrar suficiente comida. Aunque nuestros vecinos nos han ayudado con suministros básicos de alimentos diarios, hacemos un llamamiento a los funcionarios del Emirato y a las organizaciones internacionales para que nos apoyen y nos ayuden durante este periodo tan difícil", manifestó Madakhil.

El pasado domingo, aviones militares paquistaníes llevaron a cabo ataques aéreos en las provincias del este y sureste de Afganistán de Paktia, Paktika y Kunar, regiones fronterizas entre los vecinos árabes.

Las autoridades talibanas declararon que los ataques mataron a 36 civiles e hirieron a otros 163. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha confirmado hasta el momento que murieron al menos 28 civiles, incluidos mujeres y niños, y otros 49 resultaron heridos.