Matías Morla, abogado y apoderado de Maradona: "Todos confiábamos en los médicos"

"Todos confiamos en los médicos o en (la empresa de medicina privada) Swiss Medical. Es una prepaga de excelencia, pagábamos uno de los planes más altos, todos nos quedamos tranquilos", dijo Morla, quien contaba con amplios poderes de administración y disposición sobre los bienes de Maradona.

En numerosos tramos de su declaración, el abogado resaltó que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov eran los médicos responsables de la salud del astro, algo que ha sido motivo de debate en audiencias previas.

"Las hijas, a pesar de las diferencias que tuvimos, también confiaban en los médicos", agregó Morla, quien fue acusado públicamente por ellas de controlar el accionar de los médicos.

“Diego lo amaba a Luque. Tenía una confianza tremenda con él", dijo Morla, quien aseguró que la decisión de que Maradona recibiera atención domiciliaria tras su última cirugía fue "decisión de los médicos" y que él "no estaba de acuerdo con la casa" elegida, que según quedó demostrado en el juicio no era apropiada para el ídolo.

"La casa era un desastre, no era para Maradona", dijo Morla, quien al final de su declaración reconoció que la vivienda había sido elegida por alguien de su equipo.

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El abogado, a su vez, se disculpó por llamar a Dalma Maradona, una de las hijas del ‘Diez’, "gorda, ingrata, desagradecida, fea, negra, ladrona" en audios que fueron exhibidos este jueves por la querella: "Hoy a la distancia pienso que es la hija, que se le murió el papá, pienso que hay que tener un respeto distinto y que hizo todo lo que pudo”.

Tras la muerte de su padre, el 25 de noviembre de 2020, Dalma y Gianinna Maradona iniciaron acciones legales contra el abogado, quien está procesado por el delito de administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del exfutbolista e imputado en otra causa que lo investiga por aprovecharse de una persona incapaz.

Gianinna lo acusó en una entrevista con EFE y otros medios locales en mayo pasado de "manejar los hilos" de un "plan de fondo" para acabar con la vida de su padre por motivos económicos.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el psicoanalista Carlos Díaz, cuyo accionar este jueves Morla consideró "excelente".