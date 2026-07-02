Meitner Energy presenta millonario plan para construir reactor nuclear en Argentina

El plan fue presentado por el director ejecutivo de Meitner Energy Latam, Teófilo Lacroze, y el director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, Pablo Franzetti, en una reunión con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares de Argentina, Federico Ramos Napoli.

Según informó Caputo a través de redes sociales, Meitner Energy presentó una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño, "el primero de su tipo a nivel mundial", en el complejo Atucha -en la localidad bonaerense de Lima-, donde funcionan dos de las tres centrales nucleares que hay en Argentina.

"El proyecto tendrá una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina", señaló el ministro de Economía.

Caputo precisó que Meitner Energy quiere construir el ACR-300, un reactor con una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos.

"Esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación", añadió.

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Meitner Energy es una empresa constituida en Estados Unidos y un 40 % de sus acciones está en manos de Black River Technology (BRT), una firma estadounidense controlada por Invap, una empresa tecnológica propiedad de la sureña provincia argentina de Río Negro.

Según medios locales, el resto de las acciones de Meitner Energy pertenece al Grupo Ansari, del magnate estadounidense de origen iraní Hamid Ansari.

Argentina tiene tres centrales nucleares en funcionamiento -Atucha I, Atucha II y Embalse-, con una potencia instalada total de 1763 megavatios.

Las tres centrales son propiedad de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), que el Gobierno de Milei pretender privatizar parcialmente.