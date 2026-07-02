Payasos Sin Fronteras va a Chile para apoyar a niños afectados por los incendios de enero

Un equipo formado por cinco artistas voluntarios actuará con espectáculos y actividades de payasos del 3 al 14 de julio en varias comunidades, donde todavía conviven con las consecuencias de la catástrofe.

El 17 de enero comenzaron varios megaincendios en estas dos regiones situadas a 400 km (Ñuble) y 500 km (Biobío) de la capital, y el resultado fue de 21 fallecidos, 2.000 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas arrasadas.

Según la ONG, las actuaciones buscan generar "espacios de juego, alivio emocional y cohesión comunitaria" en municipios que continúan el proceso de recuperación.

Los incendios afectaron especialmente a las comunas de Ránquil, Bulnes, Penco, Lirquén y Punta de Parra, donde las altas temperaturas, los fuertes vientos y la baja humedad favorecieron una rápida propagación del fuego desde las zonas forestales hasta núcleos habitados, con destrucción de viviendas, evacuaciones masivas y graves daños ambientales.

Meses después, muchas familias siguen en la incertidumbre por la lenta reconstrucción y por las notificaciones de desalojo recibidas en terrenos declarados inhabitables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta realidad afecta especialmente a los niños, que además del impacto del desastre tuvieron que adaptarse a nuevos entornos, cambiar de escuela y afrontar una profunda alteración de su vida cotidiana.

Con esta expedición, Payasos Sin Fronteras quiere atender las "heridas invisibles" que dejan las emergencias humanitarias en la salud emocional de la infancia.

La organización, con sede en Barcelona (España) y más de 30 años de trayectoria, defiende el humor y el juego como "herramientas de resiliencia" para comunidades que intentan reconstruir sus vidas.