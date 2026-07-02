Pierde el celular en la casa de España donde había robado y llama para recuperarlo

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 25 de junio, después de que un ciudadano acudiera a comisaría para denunciar que desconocidos le habían roto la puerta de su casa y le habían robado una bicicleta de alta gama (valorada en unos 1.500 euros, alrededor de 1.700 dólares).

También le habían sustraído varios coches de juguete de colección.

El robo había sido sobre las 13:00 horas (11:00 GMT) de la víspera, el día 24, y a la víctima le llamó la atención que dentro de la vivienda había un móvil que no era suyo.

Agentes de la comisaría de Elche acudieron al domicilio y comprobaron que efectivamente había daños tanto en la puerta como en su marco, que estaba fracturado por los golpes.

Al rato, los agentes y la víctima vieron que el teléfono recibía una llamada y, al contestar, les habló un varón explicando que llamaba desde el terminal de una mujer con la que se había cruzado por la calle.

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El hombre les dijo que no sabía dónde había perdido el teléfono y que quería una cita para recuperarlo.

Seguramente sin ser consciente de que había hablado con los agentes, quedaron en una plaza y al llegar los policías y la víctima del robo observaron que el supuesto ladrón se encontraba sentado en un banco con una bolsa amarilla, dentro de la cual estaban los coches de coleccionista sustraídos.

Preguntado por los policías, el hombre reconoció que había entrado en la vivienda ajena con un hermano y que éste tenía la bicicleta, sin aclarar el paradero, tras lo cual este individuo, natural de un municipio cercano (Orihuela) y vecino de Elche con antecedentes policiales, quedó detenido por un supuesto delito de robo con fuerza, a la espera de localizar al hermano y presunto cómplice.