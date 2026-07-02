Presidente del Líbano dice que Siria no interferirá en su país y no será como en el pasado

"El presidente Al Sharaa me confirmó en más de una reunión y llamada que el papel de Siria no será el mismo que en el pasado, y que se ha abierto una nueva página entre los dos países en la que Siria no estará con un bando contra otro, sino del lado de todos los libaneses", afirmó Aoun en un comunicado de la Presidencia libanesa.

El presidente libanés ofreció estas declaraciones tras una reunión en Beirut con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, al tiempo que aseguró que el Líbano está comprometido con el establecimiento de unas relaciones fraternales con Siria, basadas en la "cooperación, la coordinación y la no injerencia en los asuntos internos" de ambos Estados.

Las relaciones entre Siria y Líbano han estado marcadas por la invasión siria, que mantuvo tropas en Líbano desde 1976 hasta abril de 2005, y no fue hasta 2008 cuando acordaron establecer relaciones diplomáticas plenas por primera vez desde su independencia, con apertura de embajadas y diálogo sobre asuntos delicados como la frontera común, las granjas de Cheba y los desaparecidos en ambos países.

"Nos preocupa tanto la estabilidad de Siria como a Siria la estabilidad del Líbano", afirmó el jefe de Estado libanés, quien celebró la coordinación bilateral, especialmente en materia de control fronterizo y de lucha contra el contrabando de personas y armas.

Por su parte, Al Shaibani trasladó a Aoun los saludos del presidente sirio y le entregó una invitación oficial para visitar Damasco, además de subrayar que su visita a Beirut tiene como objetivo reforzar las relaciones bilaterales y activar la coordinación entre ambos países.

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La visita del ministro de Exteriores sirio se da 10 días después de que Al Sharaa asegurara estar dispuesto a dialogar con el grupo chií libanés Hizbulá y descartara cualquier intervención militar en el Líbano en su contra, tal y como pareció sugerir el presidente estadounidense, Donald Trump.

A mediados de junio, Trump sugirió, al margen de la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian, que Siria "se ocupe" de Hizbulá tras mostrar su descontento con Israel por lanzar ataques contra el Líbano en plena negociación con Irán por el acuerdo de paz.