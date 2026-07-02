Productores del estado mexicano de Veracruz exportan 21,4 toneladas de limón persa a Rusia

El cítrico de Veracruz, cuyos productores prevén una comercialización de más de 257 toneladas durante el segundo semestre de 2026, es apreciado por los compradores internacionales dada su alta vida de anaquel

En un comunicado, Agricultura de México explicó que tras un acompañamiento técnico, los sembradores de la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto -integrada por 183 socios- "lograron que los cultivos alcanzaran la madurez y la calidad de excelencia requeridas para concretar una venta inicial de 21,4 toneladas en el mercado euroasiático".

Los sembradores prevén que este primer paso abra nuevas oportunidades para la región, ya que esa cifra "se podría elevar a unas 257,4 toneladas en los próximos seis meses", lo que dará mayor presencia de los cítricos mexicanos en el exterior, señaló la dependencia.

La nota añade que los productores negociaron directamente con empresarios extranjeros durante las ferias agroalimentarias de clase mundial como Biofach (Núremberg) y Fruit Logistica (Berlín), ambas en Alemania, donde lograron participar por contar con certificaciones o prácticas agroecológicas sostenibles.

Según datos de la Sader, el territorio de Papantla cuenta con una base de al menos 9.500 productores con capacidad de proveeduría de limón persa, y su geografía permite el cultivo desde el nivel del mar hasta los 1.600 metros de altitud, lo que garantiza el abasto continuo, al compensar las dificultades climáticas como las sequías.

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La larga vida de anaquel del cítrico veracruzano, subraya el texto, es una característica indispensable para soportar el trayecto marítimo, superior a treinta días, además de su calidad física excepcional, su color verde intenso, el tamaño adecuado para el mercado europeo y la rugosidad de cáscara exigida, todo esto gracias a que los cultivos tienen entre tres y cinco años de edad.