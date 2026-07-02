Psiquiatra imputada por muerte de Maradona acusa a enfermera de mentir para perjudicarla

La disputa se produjo en torno a quién tomó la decisión de impedir la comunicación entre los enfermeros que atendían a Maradona durante su tratamiento domiciliario y los médicos a cargo de la salud del astro: si la psiquiatra Cosachov o Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, ambas acusadas en el juicio.

Mientras la enfermera declaró el pasado martes que tal determinación se tomó a pedido de Cosachov, la psiquiatra aseguró este jueves que ella "estaba disponible" y que a pesar de esa limitación, se las arreglaba para comunicarse con los enfermeros.

"La enfermera Córdoba mintió y no lo quiero dejar pasar. Habló de un supuesto llamado telefónico que ella me habría hecho el día 14 de noviembre. Traje el registro de todas las llamadas y van a ver que ese intercambio no existió", dijo la psiquiatra y luego agregó: "No solo dijo que mantuvo un intercambio conmigo que no tuvo, sino que dijo que Córdoba dijo que yo le pregunté para qué me llamaba".

La psiquiatra añadió: "Me da la sensación de que se quiere instalar que yo me sentía invadida o molesta porque los enfermeros se comunicaban y que por eso surge la prohibición de los enfermeros de contactarse conmigo, cuando todo lo contrario".

Para probar su punto, la psiquiatra exhibió numerosos chats en los que ella intentaba comunicarse con los enfermeros, quienes le referían que tenía que comunicarse con Forlini.

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"Su declaración la convierte en autora de la forma agravada del delito de falso testimonio, porque intencionalmente vino a mentir para perjudicar la situación de una de las imputadas y favorecer la de otra", dijo uno de los abogados de Cosachov, quien recordó que Córdoba había sido contratada de Medidom, empresa subcontrada por Swiss Medical.

Además de Cosachov y Forlini, son juzgados en este proceso el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Lepoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón.