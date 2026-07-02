Rusia garantizará su seguridad e interés ante escalada con Unión Europea, dice el Kremlin

"Es evidente que por parte de Europa se está produciendo una escalada. (...) Este factor nos obliga a planificar medidas adicionales para garantizar nuestra propia seguridad", anunció el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Acusó a la Unión Europea de "embarcarse en el camino de la militarización (...) y la confrontación con Rusia".

Por ello, las autoridades rusas, que en 2022 dieron la orden de entrar militarmente en Ucrania, están debatiendo actualmente posibles medidas para garantizar la seguridad nacional, sostuvo Peskov.

"Hay quienes abogan por medidas más decisivas y quienes prefieren medidas más moderadas, pero una cosa debe quedar clara: la seguridad de Rusia y sus intereses nacionales serán garantizados en cualquier caso", explicó.

Además, el representante del Kremlin aseguró que "Rusia seguirá aumentando la presión sobre el régimen de Kiev para lograr sus objetivos", después de que hoy el Ministerio de Defensa comunicara haber realizado un nuevo ataque masivo contra la capital de Ucrania.

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"En cuanto a los ataques, por supuesto, exclusivamente contra objetivos militares o relacionados con lo militar", añadió Peskov.

Defensa informó de ataques dirigidos contra una fábrica de componentes de misiles ucranianos, almacenes de drones suministrados por Occidente y otras empresas vinculadas al complejo industrial militar.

Las autoridades ucranianas, por su parte, comunicaron que a causa de los ataques rusos, con 500 drones de larga distancia y 74 misiles, 24 de ellos balísticos, murieron 17 personas según los últimos datos contabilizados.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, dijo en Telegram que al menos veinte edificios de viviendas sufrieron impactos directos en la capital ucraniana durante el ataque ruso.