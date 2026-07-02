Siria no descarta reunirse en un futuro con Hizbulá si beneficia también al Líbano

"Hoy no hay ninguna reunión con Hizbulá. Sin embargo, en el futuro, si existe un interés que beneficie a ambos países, por supuesto estaremos abiertos a ello", declaró Al Shaibani tras hablar con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, líder del movimiento chií Amal, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El jefe de la diplomacia siria realizó estas declaraciones al ser preguntado sobre la posibilidad de sentarse en la misma mesa con el movimiento chií, que fue un aliado histórico del expresidente sirio Bachar al Asad, cuyo Gobierno fue derrocado en diciembre de 2024 por una ofensiva encabezada por Ahmed al Sharaa, ahora presidente del país.

Al Shaibani explicó que la agenda de la delegación siria para este jueves contempla reuniones con diferentes actores políticos libaneses y con representantes del Gobierno, e insistió en que la visita busca reforzar la cooperación entre ambos países.

"Nuestra presencia en el Líbano es un mensaje de afecto y cooperación con todos los componentes de la sociedad libanesa y con todas las instituciones del Estado", afirmó el ministro, que calificó de "muy excelente" su encuentro con Berri -principal interlocutor de Hizbulá con la comunidad internacional- y aseguró que contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales.

Asimismo, señaló que Siria está "plenamente al lado del Líbano" y subrayó que el objetivo de la visita es apoyar al país vecino.

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Durante la reunión entre Berri y Al Shaibani, se abordaron la evolución de la situación política en el Líbano y la región, así como las relaciones bilaterales y las vías para desarrollarlas, de acuerdo con la ANN.