Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones de dólares a organizaciones de caridad

El anuncio fue realizado por el representante de Swift, que no especificó la cantidad destinada a cada una de las 20 organizaciones, entre ellas nueve bancos de alimentos, una entidad contra la crueldad animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles.

"Esta semana, Travis Kelce y Taylor Swift donaron 26 millones de dólares a organizaciones benéficas de todo Estados Unidos", indicó el representante, recoge la revista Variety.

Aunque en el anuncio no se indicó que la donación estuviera vinculada a la boda, varios medios han confirmado que la cantante y el jugador de fútbol americano se casarán el viernes ante unos mil invitados en el Madison Square Garden de Nueva York, que habría sido transformado en un jardín para la ocasión.

Según Variety, entre los invitados al enlace figurarían directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, así como cineastas como Steven Spielberg. La lista incluiría también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin o Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert o Kelsea Ballerini.

Se espera un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio.

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Muchas de las organizaciones beneficiadas por el anuncio de hoy se encuentran en lugares con los que la pareja mantiene vínculos, como el Banco de Alimentos Comunitario de Rhode Island, donde Swift posee una finca, y el Hospital Infantil Mercy de Kansas City, Misuri, donde Kelce juega en los Kansas City Chiefs.

Entre las entidades de Nueva York figura City Harvest, que suministra alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, cuya directora ejecutiva agradeció a la pareja el millón de dólares recibido.

"Estamos sumamente agradecidos por la generosa donación de un millón de dólares de Taylor Swift y Travis Kelce a City Harvest. Esta donación es una muestra de amor a Nueva York y un firme compromiso con nuestros esfuerzos para garantizar que ningún neoyorquino pase hambre", indicó su directora ejecutiva, Jilly Stephens, según la revista Variety.

Destacó que los fondos llegan en un "momento crucial", ya que las visitas a comedores sociales y bancos de alimentos de la ciudad se encuentran cerca de máximos históricos y se prevé que aumenten en respuesta a los recortes de fondos federales.