Tuneladora completa perforación de túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, en Perú

Con un avance general del 83,12 % en la obra, la Línea 2 será el primer transporte subterráneo de Perú y atravesará la capital peruana y su provincia vecina del Callao de este a oeste, con un recorrido de 35 kilómetros en los que se están construyendo un total de 27 estaciones.

La perforación se realizó con dos tuneladoras llamadas Delia y Micaela, en homenaje a Delia Tasaico y Micaela Bastidas, la primera mujer en graduarse como ingeniera en Perú y una destacada prócer de la independencia nacional, respectivamente, donde la primera de ellas alcanzó el punto final de su misión al romper el muro de la futura estación Insurgentes.

Mientras, la tuneladora Micaela llegó a la estación Quilca y llegará a la futura estación Morales Duárez a fines del presente mes de julio.

"Puede verse como el final del recorrido de una máquina, pero para Perú es el inicio del recorrido hacia una movilidad distinta, más segura, más moderna, más eficiente", manifestó el ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Aldo Prieto, durante el acto.

Una vez completada la obra, con una inversión de 4.500 millones de dólares, el recorrido entre el Callao y Ate, en el este de Lima, se reducirá de dos horas y media a 45 minutos para movilizar a 660.000 personas diariamente, con una demanda aproximada de 1,2 millones de pasajeros por día.

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Actualmente ya hay un tramo operativo de 4,13 kilómetros con cinco estaciones en la zona este de Lima, en el que se movilizan a diario un promedio de 63.000 personas. Desde su puesto en funcionamiento a finales de 2023 acumula un total de 41 millones de pasajeros.