Un coro español canta la vida de Greta Thunberg en el Parlamento Europeo

El objetivo de 'Greta's Cantata', una composición del director de 'proyectoeLe', Carlos Cansino, ha sido trasladar al ámbito artístico la urgencia de la crisis climática y su dimensión humana, según informó este colectivo en un comunicado.
La obra combina texto y voz, junto con música electrónica y de instrumentos como la marimba, el vibráfono y el clarinete, e incorpora fragmentos de discursos de Thunberg a fin de "humanizar su figura más allá del icono mediático y político".
El acto de presentación tuvo lugar este jueves con el apoyo en la difusión de la Embajada de España en Bruselas y del Instituto Cervantes.
Los organizadores agradecieron el papel de la eurodiputada socialista Lina Gálvez por facilitar la cesión de un espacio institucional para la representación de la obra sobre la activista sueca.