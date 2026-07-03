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03 de julio de 2026 a la - 08:55

Aemet: Es difícil "a priori" saber si la nueva ola de calor será peor que la de junio

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Madrid, 3 jul (EFE).- Una nueva ola de calor en España comenzará el domingo, con temperaturas de hasta 42 grados, y afectará especialmente al suroeste peninsular, pero es difícil saber "a priori" si será peor o no que la última de junio, según ha advertido este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Por EFE

La nueva ola de calor se prolongará "probablemente hasta mediados de la semana que viene y afectará a buena parte de la península y Baleares", ha añadido.

El suroeste peninsular será de las zonas más afectadas por las altas temperaturas, aunque "es difícil a priori" saber si va a ser esta una ola de calor peor que la anterior de junio, en cuanto a duración, extensión e intensidad.

En esta ocasión, "las zonas más afectadas serán diferentes, pero en esas zonas donde afecte, desde luego se van a alcanzar temperaturas muy altas" también, ha añadido.

En la anterior ola de calor en junio, la zona mas afectada fue sobre todo el tercio norte peninsular; habrá de nuevo ahora también temperaturas muy altas pero en principio no sería este nuevo episodio tan duradero o persistente por allí.

El suroeste peninsular quedó algo más al margen de la ola de calor de junio, no hubo temperaturas tan altas, por ejemplo, en Andalucía occidental o en zonas de Extremadura; pero "esta vez ahí es donde probablemente se darán las temperaturas más elevadas", ha advertido.