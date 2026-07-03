Analizan 17 propuestas arquitectónicas para nuevo edificio de Museo Nacional de Ecuador

Avanza así la fase final de la Convocatoria Internacional para el Anteproyecto Arquitectónico del nuevo edificio del MuNa de Ecuador.

Esta acción se hace a través del mencionado Ministerio, la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano y el MuNa, con la asesoría técnica del Colegio de Arquitectos de Ecuador, provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

Como parte de esta etapa, los jurados nacionales e internacionales cumplen una agenda de trabajo en Quito para desarrollar un proceso de evaluación basado en criterios técnicos, de calidad y transparencia.

En el marco de sus actividades, realizaron una visita al terreno donde se construirá el nuevo museo y recorrieron el espacio informativo habilitado para que la ciudadanía conozca el alcance del proyecto, su importancia para fortalecer la identidad ecuatoriana y el valor de preservar el patrimonio cultural del país.

"El jurado inició el análisis presencial de las 17 propuestas arquitectónicas presentadas por los equipos finalistas, seleccionados tras una convocatoria nacional e internacional", indicó el Ministerio en un comunicado.

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Este proceso garantiza una evaluación rigurosa que permitirá elegir la propuesta que mejor responda a las necesidades culturales, patrimoniales y urbanísticas de Ecuador, subrayó.

Durante los próximos días, el jurado cumplirá un cronograma que incluye presentaciones de los equipos participantes, visitas técnicas al actual Museo Nacional, a las reservas patrimoniales y reuniones relacionadas con el proceso de selección.

La deliberación final se realizará el 5 de julio y, al día siguiente se anunciará oficialmente el equipo ganador. Ese mismo día también se inaugurará la exposición de los proyectos finalistas en las instalaciones del Colegio de Arquitectos del Ecuador.

Una fuente del Ministerio informó a EFE de que el lunes se revelarán los países de donde proceden las propuestas y otros detalles.

Se prevé que el MuNa albergue 1,4 millones de bienes culturales y patrimoniales.

El actual museo se ubica en la Casa de la Cultura, pero nunca ha tenido un edificio propio desde su apertura, el 2 de diciembre de 1969 y su colección, debido a la falta de espacio, está dividida entre salas expositivas y reservas.

El museo actual ocupa unos 8.000 metros cuadrados, mientras que el nuevo edificio proyectado tendrá unos 36.000.