Bruselas propone cinco megaproyectos militares para impulsar la defensa común europea

Los nuevos proyectos ofrecen un marco para que los países de la UE colaboren en grandes iniciativas de defensa demasiado amplias o complejas para ser desarrolladas por un solo Estado miembro.

Los cinco proyectos seleccionados, DECODER, IMSD, SPACE, EU-FIAMD y Eastern Flank Watch (EFW), de entre nueve propuestas, están destinados a reforzar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad y las capacidades militares de la UE mediante el desarrollo y la adquisición conjunta de sistemas en ámbitos como drones, defensa marítima, espacio, defensa aérea y seguridad del flanco oriental.

"Estas iniciativas fortalecen nuestra capacidad para salvaguardar nuestra soberanía en cualquier circunstancia y profundizan la cooperación europea en materia de defensa. Necesitamos avanzar más rápido, producir más juntos e invertir en nuestra seguridad", valoró la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica y la Seguridad europea, Henna Virkkunen, en un comunicado.

El Consejo de la UE deberá aprobar la lista para permitir el despliegue de los proyectos, que contarán con 325 millones de euros de apoyo inicial del Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP).

También se prevé que reciban financiación adicional del futuro Fondo Europeo de Competitividad, actualmente en negociación para el próximo presupuesto plurianual 2028-2034.

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Estos proyectos reúnen a entre 15 y 26 Estados miembros, con participación de Noruega y Ucrania -que participa en todos salvo el espacial-, y movilizarán inversiones estimadas de entre 3.500 millones y 100.000 millones de euros por proyecto hasta 2036–2045.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, destacó hoy que los proyectos "reforzarán las capacidades de los Estados miembros y la autonomía estratégica europea", con una ambición de financiación combinada de alrededor de 190.000 millones de euros hasta 2036.

España participa en cuatro de los cinco proyectos, quedando fuera del EFW, que busca desarrollar capacidades de combate terrestre y defensa aérea en las fronteras orientales del bloque.

Se espera que la Comisión colabore en los EDPCI mediante apoyo financiero y coordinación con los Estados miembros.