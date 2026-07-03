Cadena china de teterías, multada con 1,3 millones euros por usar diseños de Louis Vuitton

Según el fallo en primera instancia, citado por el portal de noticias económicas Yicai, Molly Tea violó los derechos de propiedad intelectual de hasta siete diseños florales de cuatro pétalos registrados por Louis Vuitton, los cuales aparecen en numerosos de sus productos más conocidos como algunos bolsos.

La denuncia de la firma europea aseguraba que la cadena de teterías confundía a sus clientes al utilizar esos diseños en las tiendas o en sus vasos.

Molly Tea, que avanzó que recurrirá la sentencia, cambió este jueves el logotipo que corona el área de cliente de su aplicación móvil de la anterior versión en blanco y negro a otra con un color dorado.

Según You Yunting, un abogado especialista citado por Yicai, la indemnización es relativamente dura debido a la alta popularidad de los diseños florales de Louis Vuitton y a que Molly Tea los ha utilizado reiteradamente ante su rápida expansión.

La cadena, que tiene a mujeres jóvenes como público objetivo, cuenta con unas 2.300 tiendas en 68 ciudades de China, y también ha dado el salto a otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia, con más de 50 establecimientos ya a nivel internacional.

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No obstante, si bien You consideró que la sentencia podría animar a otras marcas de lujo a demandar por infracciones de propiedad intelectual, también recordó que las decisiones judiciales a este respecto han afrontado dificultades en el pasado a la hora de ejecutarse debido a que los condenados carecían de recursos suficientes para abonar las indemnizaciones fijadas.