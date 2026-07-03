Cinco muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumi

Cuatro personas de 76, 39, 26 y un año de edad perdieron la vida a consecuencia del impacto de un dron contra una vivienda en el municipio de Romenski, según informó esta fuente oficial.

La quinta víctima, de 47 años de edad, perdió la vida por otro ataque con dron ruso contra la localidad de Richkivski.

Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra el conjunto de Ucrania dos misiles aéreos guiados Kh-59 y Kh-69 y 105 drones de larga distancia, de los que uno de los misiles y 82 drones pudieron ser neutralizados sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

El otro misil y 21 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en dieciséis localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían en el aire en el momento en el que se publicó este parte.