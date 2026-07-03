Cuba reporta baja en las cifras des accidentes laborales y muertes por su causa en 2025

Los datos en mención contrastan con los 934 accidentes y 52 muertes reportados en 2024, según el anterior balance anual de la ONEI.

Por provincias, La Habana (oeste) concentró un 38 % del total con 255 accidentes del trabajo, equivalentes a casi cuatro de cada diez registrados en todo el país, y le siguieron las orientales Holguín, con 95; Santiago de Cuba (65); Guantánamo (39); Granma (35) y Camagüey (31).

En ese sentido, el informe considera que este comportamiento puede estar relacionado con "la concentración de trabajadores, el desarrollo industrial de determinados territorios y el volumen de actividades económicas que se realizan en cada provincia".

No obstante, el reporte hace la salvedad de la incidencia del factor demográfico que, según los indicadores de la ONEI al cierre de 2024, señala que La Habana es la provincia que reúne el 18 % de la población cubana, y junto a Santiago de Cuba y Holguín reúne el 37,2 % de los habitantes del país en apenas el 14,6 % del territorio nacional, por lo que al ser las más pobladas y con mayor cantidad de centros laborales es previsible que acumulen más accidentes.

Al referirse a los sectores, el informe indica que la construcción registró la mayor mortalidad con diez trabajadores fallecidos, aunque no la cifra más alta de accidentes. Le siguieron los sectores de la electricidad, gas y agua; el comercio, y el transporte, con cinco fallecidos cada uno.

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Así mismo el documento subraya que el año anterior se registró la mayor accidentalidad con 112 casos en las industrias manufactureras y a continuación cita a Salud Pública y Asistencia Social, con 93 y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, con 71; Comercio, con 53, y Hoteles y Restaurantes, con 48.

Del total de 701 trabajadores lesionados, el texto precisa que 213 fueron mujeres y 488 hombres, los que representaron cerca del 70 %, atribuido a la mayor presencia masculina en sectores considerados de alto riesgo, como la construcción, la minería, el transporte y las industrias.