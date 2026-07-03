Desaparecen 80 ampollas de fentanilo en un hospital de Roma

Roma, 3 jul (EFE).- Las autoridades italianas investigan este viernes la desaparición de un total de 80 ampollas de fentanilo, el equivalente a unas 20.000 dosis en el mercado negro, de la farmacia del Hospital Israelita de Roma, por lo que el Ministerio de Sanidad ha ordenado una inspección para esclarecer estos hechos.