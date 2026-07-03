Dinamarca aborda con China desequilibrios comerciales en gira de Wang por países nórdicos

Wang se reunió en Copenhague con Rasmussen en la primera parada de su gira por los países nórdicos, que también le llevará a Suecia, Finlandia y Noruega, informó el Ministerio chino de Exteriores en un comunicado de este viernes.

El jefe de la diplomacia china recordó que el gigante asiático es el principal socio comercial de Dinamarca en Asia y que la cooperación económica y comercial entre ambos países ha dado "abundantes frutos durante muchos años", informó el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado tras el encuentro.

Por ello "China desea ampliar aún más la cooperación en comercio e inversión", señaló Wang, además de iniciar negociaciones sobre una nueva versión del plan de trabajo conjunto en materia ecológica y profundizar la cooperación en investigación científica, innovación, transporte marítimo sostenible, salud y otros ámbitos.

El ministro de Exteriores chino expresó además su deseo de que las empresas danesas "mantengan su confianza y continúen invirtiendo" en China, al tiempo que expresó su deseo de que Dinamarca "proporcione a las empresas chinas un entorno empresarial abierto, equitativo y previsible".

El jefe de la diplomacia china afirmó que "China y Europa son socios y no adversarios, y que la cooperación debe seguir siendo el eje fundamental de las relaciones entre China y la Unión Europea" (UE).

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En este sentido expresó su esperanza de que "Dinamarca desempeñe un papel constructivo en el impulso de unas relaciones sinoeuropeas sanas y estables", según su departamento.

Rasmussen hasta ahora solo ha dicho sobre el encuentro que "China es indispensable políticamente así como económicamente".

En un mensaje en la red social X de su ministerio, agregó que "por eso el diálogo es central, también sobre aquello en lo que estamos en desacuerdo".

El ministro danés de Exteriores dijo haber mantenido conversaciones "honestas y buenas" con Wang sobre la relación danesa-china, la política comercial y la guerra de Rusia contra Ucrania.

El mensaje transmitido fue que el déficit comercial de la UE con China "es insostenible e inaceptable para Europa" y debe corregirse, porque de lo contrario Europa tendrá que actuar, según dijo la agencia danesa Ritzau.

La UE considera insostenible una relación en la que las importaciones procedentes de China han aumentado un 45 % en los últimos años y han contribuido a un déficit comercial de unos 360.000 millones de euros anuales, una cifra que Bruselas vincula a subvenciones, exceso de capacidad y dificultades de acceso al mercado chino.

China ha invitado al comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, este otoño para celebrar la segunda reunión ordinaria del mecanismo de diálogo que ambas partes acordaron mantener para resolver sus tensiones comerciales.

Rasmussen también afirmó que a Dinamarca le preocupa "enormemente" el apoyo de China a la guerra de Rusia contra Ucrania, algo que también estaría contribuyendo a deteriorar la imagen de China entre las poblaciones de Europa occidental, sostuvo, según la misma fuente.