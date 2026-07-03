El CAC-40 sube un 0,39 % y queda encima de los 8.500 puntos por primera vez desde febrero

El CAC-40 empezó al alza y en unos minutos franqueó una primera vez ese listón de los 8.500 enteros, pero rápidamente hubo una inflexión y a media mañana pasó a territorio negativo.

Después de marcar un mínimo de 8.457,68 puntos cuando el mercado llevaba poco más de dos horas de negociación, las órdenes de compra volvieron a superar a las de venta y el indicador de tendencia se orientó de nuevo al alza.

Esa tendencia positiva se fue afianzando durante la tarde y el CAC-40 alcanzó el máximo del día en 8.520,85 puntos minutos antes de cerrar en 8.508,07 en una sesión de poca actividad en la que sólo cambiaron de manos títulos por valor de 2.779 millones de euros.

Eso significa que en una semana el mercado francés se ha revalorizado un 0,91 % y en un mes un 3,64 %. Desde comienzos de año, la Bolsa de París acumula ganancias del 4,40 %.

En lo que respecta a los valores del selectivo, uno de los grandes protagonistas del día fue el grupo siderúrgico ArcelorMittal, que avanzó un 5,89 %.

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El resto de los ascensos del CAC-40 quedaron muy por detrás. En segundo lugar estuvo el grupo de servicios medioambientales Veolia (2,80 %), la compañía energética Engie (2,06 %), el operador del mercado bursátil Euronext (1,86 %) y el fabricante automovilístico Renault (1,66 %).

En el otro extremo fue otro constructor automovilístico, Stellantis, el que sufrió el descenso más pronunciado, un 3,47 %.

Igualmente experimentaron caídas significativas la compañía de lentes EssilorLuxottica (1,80 %), el grupo de lujo Kering (1,62 %), el gigante de cosméticos L'Oréal (1,42 %) y la empresa de programas informáticos para las empresas Dassault Systèmes (0,94 %).