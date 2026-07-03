El Canal de Panamá reduce el calado para buques neopanamax a causa de El Niño

El calado es la parte sumergida del barco y el Canal de Panamá, el único de agua dulce del mundo y que une el Atlántico con el Pacífico, ofrece uno máximo de 50 pies (15,24 metros).

La administración de la vía por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial indicó que este ajuste estacional de calado no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios, y que su impacto se reduce a menos del 1,7 % de los buques neopanamax que lo transitan.

La consecuencia directa de reducir el calado es que el barco debe cruzar con menos carga, lo que puede suponer cambios logísticos para los clientes e impactar las cuentas del Canal, que cobra en relación al tonelaje.

Esta reducción de calado se decidió en función de los niveles actuales y proyectados para las próximas semanas del lago artificial de Gatún (1913), que junto con el Alhajuela (1935) surten a la vía y a más de la mitad de los poco más de 4 millones de habitantes de Panamá.

Se trata de una medida "habitual" de la temporada seca en Panamá, que generalmente va desde mediados de diciembre hasta finales de abril, que no se aplicó hasta ahora debido al verano "inusualmente húmedo" registrado este 2026, agregó la información oficial.

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"La acción complementa las medidas de ahorro de agua implementadas desde diciembre de 2025 como parte de la preparación para la temporada seca de 2026 y ante la posibilidad de que se registre un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año, con potencial de extenderse hasta 2027 y afectar la disponibilidad del recurso hídrico", agregó.

En el 2023, cuando Panamá sufrió una sequía estacional más prolongada de lo habitual y potenciada por El Niño, el Canal redujo paulatinamente el calado llegando a 44 pies (13,4 metros) en la neopanamax, una medida que junto con la reducción de tránsitos diarios (hasta 22 en noviembre de ese año cuando lo normal son 35 a 36), se prolongó un año.