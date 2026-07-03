El Grec Festival de teatro de Barcelona pone el foco en Latinoamérica en su 50 aniversario

El Grec Festival, que se celebra desde esta semana hasta el 31 de julio, es el festival de teatro más importante de Barcelona y se celebra cada verano en el Teatre Grec (Teatro Griego) al aire libre, construido en la montaña de Montjuic para la Exposición Universal de 1929, aunque extiende sus actividades al resto de la ciudad.

Este fin de semana el certamen acogerá el estreno en la región de 'Bogotá', un transgresor espectáculo en el que confluyen la mitología antigua, la corporalidad 'queer' y el análisis de la herencia poscolonial, con nueve intérpretes que darán forma a esta investigación coreográfica sobre la muerte y la resurrección.

La colombiana Andrea Peña, afincada en Canadá y con su compañía en Montral desde hace once años, explicó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la directora del festival, Leticia Martín, que en esta obra repiensa la relación entre cuerpo y materia y aborda cuestiones de la historia de Colombia, de su colonización.

Asimismo, explora "la idea del barroco latinoamericano", en una propuesta "radical", que se estrenó durante el International Festival of Contemporary Dance de la Bienal de Venecia de 2023.

La idea es invitar al público a "sumergirse" en un universo singular que transita de manera "magnética desde el caos inicial hasta la resurrección colectiva" a través de una "mezcla de ritmos, ecosistemas, atmósfera, temporalidad, referencias simbólicas", dijo.

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Por su parte, el espectáculo 'Mi madre y el dinero', del mexicano Anacarsis Ramos y el colectivo Pornotráfico, protagonizado por el propio Ramos y su madre, Josefina Orlaineta, analiza en escena la precariedad de la clase trabajadora y los vínculos afectivos marcados por el dinero.

La obra se representará martes y miércoles de la semana que viene en el Teatre Lliure Montjuïc.

Madre e hijo hablaron este viernes también en una rueda de prensa sobre el proyecto, en el que Ramos embarcó en el teatro a su progenitora, quien nunca antes había subido a un escenario y menos explicado ante salas llenas de espectadores su peripecia personal.

Ramos rememoró que la historia nace del "deseo" de explicar la historia económica de su madre, vinculada a la precariedad.

"Narramos los 50, 60 años de la historia económica de mi madre, desde su primer trabajo a otros 40 distintos que ha tenido, en el estado de Campeche, el más pobre de México", explicó.

Tampoco obvian en la obra que Josefina y su marido, también mexicano, se conocieron en la Rambla de Barcelona en 1982, siguiendo el Mundial de fútbol de ese año, una ciudad en la que luego residieron un tiempo hasta recalar en Tenerife y regresar a México.

Para Josefina Ramos, la obra le sirvió como "terapia" y para descubrir partes de su hijo que desconocía, después de que se independizara con apenas 18 años.