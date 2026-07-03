Fallece el periodista hondureño Arístides Aceituno, director fundador de Hondudiario

Aceituno falleció a causa de un tumor cerebral que le descubrieron hace dos meses, por lo que el pasado 27 de junio fue sometido a una intervención quirúrgica, indicó su amigo, socio y colega Víctor Montesinos, con quien a finales del siglo pasado fundaron una empresa de monitoreo de medios y posteriormente Hondudiario, el primer diario digital hondureño.

El pasado 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño, Aceituno, de 67 años, fue uno de los comunicadores del país galardonados por el Parlamento de Honduras, por su trayectoria profesional y empresarial.

Aceituno, licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, era natural de Talanga, departamento de Francisco Morazán (centro), y como periodista también trabajó para el Diario Tiempo, de San Pedro Sula (norte).

Según explicó Montesinos, desde hace unos ocho años Aceituno padecía de una molestia que eventualmente le hacía perder el equilibrio y desde entonces venía recibiendo alguna asistencia médica, hasta que hace dos meses le descubrieron un pequeño tumor abajo del cerebelo, y decidió someterse a una cirugía, que no resistió.