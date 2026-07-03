Fiscalía estatal confirma asesinato de periodista mexicana secuestrada en Veracruz

“Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”, informó la dependencia en un comunicado de prensa.

Asimismo, la Fiscalía estatal confirmó la detención de ocho personas relacionadas con el secuestro y homicidio de la comunicadora, quien era propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo Nanchiteco.

Entre los detenidos están Javier Iván ‘N’, alias Delta 1; José del Carmen ‘N’, alias Delta 7, y Luis Arturo ‘N’, alias Delta 11 o El Pelón, quienes habrían sido los encargados de privar de la libertad a la comunicadora.

Además, Karen Monserrat ‘N’, alias La Hiena, también fue detenida y está acusada de ser cómplice en el asesinato.

De igual manera, se informó del arresto de Julio César ‘N’, Juan Carlos ‘N’ e Ismael ‘N’, quienes en el momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y, presuntamente, proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.

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El caso causó conmoción debido a que el secuestro quedó videograbado y difundido en redes sociales.

En el clip se puede ver a al menos dos hombres armados y encapuchados derribar la puerta principal del domicilio de la víctima, ubicado en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz.

Mientras ingresaban, apuntaron las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intentó calmarlos, sin embargo cuando ingresaron los sometieron y cortaron la grabación.

La magnitud del caso llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer la investigación, que inicialmente estaba en manos de la Fiscalía de Veracruz y que derivó en la detención de ocho personas.

Durante las casi cuatro semanas en que la comunicadora permaneció desaparecida, circularon filtraciones sobre su vida personal, incluidas presuntas detenciones previas y el asesinato de una supuesta expareja vinculada a la delincuencia.

Con el homicidio de Roxana, suman tres periodistas asesinados en Veracruz en lo que va de 2026.

En enero fue asesinado el reportero de nota roja Carlos Castro en Poza Rica, tras regresar a visitar a su familia después de haberse autoexiliado por amenazas; mientras que el 11 de junio fue ultimado en el mismo municipio Luis Ángel López, reportero del diario Vanguardia, pese a contar con medidas de protección.

Considerado por organizaciones civiles como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, Veracruz acumula 31 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones entre 2005 y 2024, según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Estos crímenes han ocurrido en un contexto marcado por la violencia de grupos delictivos y la disputa entre organizaciones criminales en dicho estado.