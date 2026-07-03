Francia registró al menos 2.025 muertes más de lo habitual en la semana de la ola de calor

En una entrevista en el canal televisivo francés TF1, Rist detalló que este recuento solo recoge las muertes notificadas a través de certificados de deceso electrónicos, que habitualmente constituyen alrededor del 60 % del total.

Las cifras, por tanto, son provisionales y cambiarán cuando se incluyan también los fallecimientos registrados con certificados en papel.

En cualquier caso, por el momento, los datos recopilados por la agencia Santé Publique France revelan que el aumento de muertes de esa semana de calor intenso -aunque no se puedan atribuir todas directamente a la ola de calor, se emplea el indicador de desviación como orientación de los efectos en la mortalidad- fue de casi el 30 % respecto a la semana anterior.

En cuanto al perfil de las muertes, la ministra indicó que aún no hay datos completos, aunque se ve un incremento importante de fallecimientos de personas mayores de 45 años.

En esas 2.025 muertes es también significativo un aumento de muertes en el propio domicilio, resaltó Rist, lo que indica que Francia tiene "colectivamente un esfuerzo muy importante que hacer con las personas que están solas", particularmente en momentos como el de la grave ola de calor que se vivió en esos días, donde las temperaturas batieron varios récords históricos.

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Rist también trató otros asuntos en la entrevista, como el debate para prohibir comprar cigarros a los nacidos a partir de 2009, algo a lo que ella se mostró "muy favorable".